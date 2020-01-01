Токеномика на AGIX (AGX)
What is the project about?
AIgentX is a groundbreaking platform designed to revolutionize the way individuals interact with the crypto ecosystem. Utilizing natural language as a universal and intuitive interface, AIgentX aims to make blockchain technology and cryptocurrency accessible to people from all walks of life. The platform translates complex crypto terminology and blockchain data into human-understandable language, allowing users to engage effortlessly with crypto markets, contracts, and communities. What makes your project unique?
What sets AIgentX apart is its user-centric approach and its commitment to bridging the gap between advanced technology and the average user. Our platform offers:
Personalized Chatbots: Trained on your specific data for a more tailored experience.
Multi-Platform Integration: Seamless connectivity across various group chats and social media platforms.
Advanced Community Moderation: Autonomous identification and removal of scams and spam, and the ability to ban fudders.
Smart Contract Analysis: Capability to dissect and explain smart contracts in layman's terms.
Data-Driven Insights: In-chat data analysis for trend and narrative spotting, with a specialized dashboard for identifying bullish signals.
History of your project.
AIgentX was founded with the vision of transforming the crypto experience by making it more accessible and intuitive. Since its inception, the platform has continually evolved, adding features that enhance user experience, streamline integration, and offer robust customization options. Our journey has been marked by a steadfast commitment to innovation and a focus on creating a new paradigm of human-computer interaction within the crypto space. What’s next for your project?
We are on the cusp of launching several transformative features that include a more comprehensive web interface, mass connectivity across multiple platforms, advanced community moderation capabilities, smart contract analysis, and data-driven insights. These features are designed to further elevate the user experience and provide unprecedented capabilities in interacting with the crypto ecosystem. What can your token be used for?
The AIgentX token serves as the utility token within our ecosystem, enabling users to access premium features, such as advanced analytics, specialized customization, and priority support. Additionally, the token can be used to participate in staking and revenue sharing.
Токеномика и анализ на цената за AGIX (AGX)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AGIX (AGX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на AGIX (AGX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на AGIX (AGX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой AGX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой AGX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGX, разгледайте цената в реално време на токените AGX!
Прогноза за цената за AGX
Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGX? Нашата страница за прогноза за цената AGX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.