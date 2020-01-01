Токеномика на AGENTSYS AI (AGSYS) Открийте ключова информация за AGENTSYS AI (AGSYS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AGENTSYS AI (AGSYS) Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth. Официален уебсайт: https://www.agentsys.io/ Купете AGSYS сега!

Токеномика и анализ на цената за AGENTSYS AI (AGSYS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AGENTSYS AI (AGSYS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.37K $ 10.37K $ 10.37K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.37K $ 10.37K $ 10.37K Рекорд за всички времена: $ 0.00492784 $ 0.00492784 $ 0.00492784 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010373 $ 0.00010373 $ 0.00010373 Научете повече за цената на AGENTSYS AI (AGSYS)

Токеномика на AGENTSYS AI (AGSYS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AGENTSYS AI (AGSYS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGSYS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGSYS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGSYS, разгледайте цената в реално време на токените AGSYS!

Прогноза за цената за AGSYS Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGSYS? Нашата страница за прогноза за цената AGSYS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGSYS сега!

