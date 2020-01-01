Токеномика на Agents AI (AGENT) Открийте ключова информация за Agents AI (AGENT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Agents AI (AGENT) AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization. Официален уебсайт: https://agentsai.org/ Бяла книга: https://docs.agentsai.org/ Купете AGENT сега!

Токеномика и анализ на цената за Agents AI (AGENT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Agents AI (AGENT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 631.67K $ 631.67K $ 631.67K Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 631.67K $ 631.67K $ 631.67K Рекорд за всички времена: $ 0.01554727 $ 0.01554727 $ 0.01554727 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00062807 $ 0.00062807 $ 0.00062807 Научете повече за цената на Agents AI (AGENT)

Токеномика на Agents AI (AGENT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Agents AI (AGENT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGENT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGENT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGENT, разгледайте цената в реално време на токените AGENT!

Прогноза за цената за AGENT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGENT? Нашата страница за прогноза за цената AGENT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGENT сега!

