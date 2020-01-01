Токеномика на AgentMe (AGME) Открийте ключова информация за AgentMe (AGME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AgentMe (AGME) AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0 Официален уебсайт: https://www.agentme.xyz/ Купете AGME сега!

Токеномика и анализ на цената за AgentMe (AGME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AgentMe (AGME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.12K $ 17.12K $ 17.12K Общо предлагане: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Циркулиращо предлагане: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.12K $ 17.12K $ 17.12K Рекорд за всички времена: $ 0.00446036 $ 0.00446036 $ 0.00446036 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на AgentMe (AGME)

Токеномика на AgentMe (AGME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AgentMe (AGME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGME, разгледайте цената в реално време на токените AGME!

Прогноза за цената за AGME Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGME? Нашата страница за прогноза за цената AGME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGME сега!

