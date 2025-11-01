Информация за цената за Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01998756$ 0.01998756 $ 0.01998756 Най-ниска цена $ 0.00388743$ 0.00388743 $ 0.00388743 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Agentic Studio (AGENTIC) е$0.00394934. През последните 24 часа AGENTIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AGENTIC е $ 0.01998756, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00388743.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AGENTIC има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Agentic Studio (AGENTIC)

Пазарна капитализация $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Циркулиращо предлагане 5.00M 5.00M 5.00M Общо предлагане 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Agentic Studio е $ 19.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AGENTIC е 5.00M, като общото предлагане е 5000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.75K.