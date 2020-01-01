Токеномика на AGENT (AGENT) Открийте ключова информация за AGENT (AGENT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AGENT (AGENT) Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team. Официален уебсайт: https://fluxpointstudios.com Бяла книга: https://docs.fluxpointstudios.com/proof-of-inference-litepaper-v0.2 Купете AGENT сега!

Токеномика и анализ на цената за AGENT (AGENT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AGENT (AGENT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Рекорд за всички времена: $ 0.01706934 $ 0.01706934 $ 0.01706934 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0025891 $ 0.0025891 $ 0.0025891 Текуща цена: $ 0.00398476 $ 0.00398476 $ 0.00398476 Научете повече за цената на AGENT (AGENT)

Токеномика на AGENT (AGENT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AGENT (AGENT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGENT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGENT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGENT, разгледайте цената в реално време на токените AGENT!

Прогноза за цената за AGENT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGENT? Нашата страница за прогноза за цената AGENT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGENT сега!

