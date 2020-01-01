Токеномика на Agent Zero ($WSB) Открийте ключова информация за Agent Zero ($WSB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Agent Zero ($WSB) Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero Официален уебсайт: https://www.zerotech.ai/ Купете $WSB сега!

Токеномика и анализ на цената за Agent Zero ($WSB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Agent Zero ($WSB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 127.92K $ 127.92K $ 127.92K Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 127.92K $ 127.92K $ 127.92K Рекорд за всички времена: $ 0.219728 $ 0.219728 $ 0.219728 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0031584 $ 0.0031584 $ 0.0031584 Текуща цена: $ 0.00609125 $ 0.00609125 $ 0.00609125 Научете повече за цената на Agent Zero ($WSB)

Токеномика на Agent Zero ($WSB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Agent Zero ($WSB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $WSB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $WSB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $WSB, разгледайте цената в реално време на токените $WSB!

Прогноза за цената за $WSB Искате ли да знаете какъв път може да поеме $WSB? Нашата страница за прогноза за цената $WSB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $WSB сега!

