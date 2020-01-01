Токеномика на Agent Zero Token (A0T) Открийте ключова информация за Agent Zero Token (A0T), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Agent Zero Token (A0T) Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion. Официален уебсайт: https://agent-zero.ai Бяла книга: https://agent-zero.ai/whitepaper.html Купете A0T сега!

Токеномика и анализ на цената за Agent Zero Token (A0T) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Agent Zero Token (A0T), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Рекорд за всички времена: $ 5.22 $ 5.22 $ 5.22 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.471882 $ 0.471882 $ 0.471882 Текуща цена: $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 Научете повече за цената на Agent Zero Token (A0T)

Токеномика на Agent Zero Token (A0T): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Agent Zero Token (A0T) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой A0T токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой A0T токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на A0T, разгледайте цената в реално време на токените A0T!

