Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

Токеномика и анализ на цената за Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.04K $ 61.04K $ 61.04K Общо предлагане: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Циркулиращо предлагане: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 61.04K $ 61.04K $ 61.04K Рекорд за всички времена: $ 0.00130245 $ 0.00130245 $ 0.00130245 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Токеномика на Agent Zeek by Virtuals (ZEEK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZEEK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZEEK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZEEK, разгледайте цената в реално време на токените ZEEK!

