AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.

Токеномика и анализ на цената за Agent YP by Virtuals (AIYP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Agent YP by Virtuals (AIYP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 998.57K $ 998.57K $ 998.57K Общо предлагане: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Циркулиращо предлагане: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 998.57K $ 998.57K $ 998.57K Рекорд за всички времена: $ 0.02600732 $ 0.02600732 $ 0.02600732 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00080363 $ 0.00080363 $ 0.00080363 Текуща цена: $ 0.00099954 $ 0.00099954 $ 0.00099954 Научете повече за цената на Agent YP by Virtuals (AIYP)

Токеномика на Agent YP by Virtuals (AIYP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Agent YP by Virtuals (AIYP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIYP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIYP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIYP, разгледайте цената в реално време на токените AIYP!

Прогноза за цената за AIYP Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIYP? Нашата страница за прогноза за цената AIYP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIYP сега!

