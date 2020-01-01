Токеномика на Agent Virtual Machine (AVM) Открийте ключова информация за Agent Virtual Machine (AVM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Agent Virtual Machine (AVM) VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. Официален уебсайт: https://www.avm.codes/

Токеномика и анализ на цената за Agent Virtual Machine (AVM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Agent Virtual Machine (AVM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.43M Общо предлагане: $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 53.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.38M Рекорд за всички времена: $ 0.340063 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.138857 Текуща цена: $ 0.233834

Токеномика на Agent Virtual Machine (AVM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Agent Virtual Machine (AVM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AVM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AVM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AVM, разгледайте цената в реално време на токените AVM!

Прогноза за цената за AVM Искате ли да знаете какъв път може да поеме AVM? Нашата страница за прогноза за цената AVM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AVM сега!

