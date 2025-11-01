Информация за цената за Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.01181176, 24-часов висок $ 0.01238381. Рекорд за всички времена $ 0.01562303. Най-ниска цена $ 0.01117943. Промяна на цената (1ч) +0.98%, Промяна на цената (1д) +4.74%, Промяна на цената (7д) -1.88%.

Цената в реално време за Agent Vilady TV (VILADY) е$0.01237193. През последните 24 часа VILADY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01181176 до най-висока стойност $ 0.01238381, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VILADY е $ 0.01562303, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01117943.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VILADY има промяна от +0.98% за последния час, +4.74% за 24 часа и -1.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Agent Vilady TV (VILADY)

Пазарна капитализация $ 123.54K, Обем (24 часа) --, Напълно разредена пазарна капитализация $ 123.54K, Циркулиращо предлагане 9.99M, Общо предлагане 9,985,597.600376582

Текущата пазарна капитализация на Agent Vilady TV е $ 123.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VILADY е 9.99M, като общото предлагане е 9985597.600376582. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 123.54K.