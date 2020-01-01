Токеномика на Agent Rogue (ROGUE) Открийте ключова информация за Agent Rogue (ROGUE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Agent Rogue (ROGUE) Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools. Официален уебсайт: https://agentexperience.live/ Купете ROGUE сега!

Токеномика и анализ на цената за Agent Rogue (ROGUE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Agent Rogue (ROGUE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 57.21K $ 57.21K $ 57.21K Общо предлагане: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Циркулиращо предлагане: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 57.21K $ 57.21K $ 57.21K Рекорд за всички времена: $ 0.0047412 $ 0.0047412 $ 0.0047412 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Agent Rogue (ROGUE)

Токеномика на Agent Rogue (ROGUE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Agent Rogue (ROGUE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROGUE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROGUE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROGUE, разгледайте цената в реално време на токените ROGUE!

Прогноза за цената за ROGUE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROGUE? Нашата страница за прогноза за цената ROGUE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROGUE сега!

