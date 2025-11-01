Информация за цената за Agent Hustle (HUSTLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00443063 $ 0.00443063 $ 0.00443063 24-часов нисък $ 0.00472761 $ 0.00472761 $ 0.00472761 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00443063$ 0.00443063 $ 0.00443063 24-часов висок $ 0.00472761$ 0.00472761 $ 0.00472761 Рекорд за всички времена $ 0.03724532$ 0.03724532 $ 0.03724532 Най-ниска цена $ 0.00155538$ 0.00155538 $ 0.00155538 Промяна на цената (1ч) +0.62% Промяна на цената (1д) -3.35% Промяна на цената (7д) +7.49% Промяна на цената (7д) +7.49%

Цената в реално време за Agent Hustle (HUSTLE) е$0.00451383. През последните 24 часа HUSTLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00443063 до най-висока стойност $ 0.00472761, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HUSTLE е $ 0.03724532, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00155538.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HUSTLE има промяна от +0.62% за последния час, -3.35% за 24 часа и +7.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Agent Hustle (HUSTLE)

Пазарна капитализация $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092

Текущата пазарна капитализация на Agent Hustle е $ 4.51M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HUSTLE е 1000.00M, като общото предлагане е 999995251.2553092. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.51M.