Информация за цената за Agent Daredevil (DARE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.63% Промяна на цената (1д) +43.41% Промяна на цената (7д) +143.74% Промяна на цената (7д) +143.74%

Цената в реално време за Agent Daredevil (DARE) е--. През последните 24 часа DARE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DARE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DARE има промяна от -0.63% за последния час, +43.41% за 24 часа и +143.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Agent Daredevil (DARE)

Пазарна капитализация $ 205.51K$ 205.51K $ 205.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 387.76K$ 387.76K $ 387.76K Циркулиращо предлагане 530.00M 530.00M 530.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Agent Daredevil е $ 205.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DARE е 530.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 387.76K.