Информация за Africa Kids Token (AKIDS) Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. Официален уебсайт: https://www.africakidstoken.com/ Бяла книга: https://docs.africakidstoken.com/ Купете AKIDS сега!

Токеномика и анализ на цената за Africa Kids Token (AKIDS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Africa Kids Token (AKIDS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.49K $ 37.49K $ 37.49K Общо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Циркулиращо предлагане: $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.62K $ 37.62K $ 37.62K Рекорд за всички времена: $ 0.00575458 $ 0.00575458 $ 0.00575458 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Africa Kids Token (AKIDS)

Токеномика на Africa Kids Token (AKIDS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Africa Kids Token (AKIDS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AKIDS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AKIDS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AKIDS, разгледайте цената в реално време на токените AKIDS!

Прогноза за цената за AKIDS Искате ли да знаете какъв път може да поеме AKIDS? Нашата страница за прогноза за цената AKIDS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

