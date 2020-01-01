Токеномика на Afreum (AFR) Открийте ключова информация за Afreum (AFR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Afreum (AFR) Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa. Официален уебсайт: https://afreum.com Купете AFR сега!

Токеномика и анализ на цената за Afreum (AFR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Afreum (AFR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Общо предлагане: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.65B $ 5.65B $ 5.65B FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Рекорд за всички времена: $ 0.00192839 $ 0.00192839 $ 0.00192839 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00089158 $ 0.00089158 $ 0.00089158 Научете повече за цената на Afreum (AFR)

Токеномика на Afreum (AFR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Afreum (AFR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AFR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AFR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AFR, разгледайте цената в реално време на токените AFR!

