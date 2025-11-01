Информация за цената за Affyn (FYN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00107588 $ 0.00107588 $ 0.00107588 24-часов нисък $ 0.00112064 $ 0.00112064 $ 0.00112064 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00107588$ 0.00107588 $ 0.00107588 24-часов висок $ 0.00112064$ 0.00112064 $ 0.00112064 Рекорд за всички времена $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.35% Промяна на цената (1д) +1.27% Промяна на цената (7д) +2.26% Промяна на цената (7д) +2.26%

Цената в реално време за Affyn (FYN) е$0.00111868. През последните 24 часа FYN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00107588 до най-висока стойност $ 0.00112064, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FYN е $ 1.84, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FYN има промяна от +0.35% за последния час, +1.27% за 24 часа и +2.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Affyn (FYN)

Пазарна капитализация $ 428.43K$ 428.43K $ 428.43K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Циркулиращо предлагане 383.92M 383.92M 383.92M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Affyn е $ 428.43K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FYN е 383.92M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.12M.