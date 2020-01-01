Токеномика на aether collective (AETHER) Открийте ключова информация за aether collective (AETHER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за aether collective (AETHER) Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments. Официален уебсайт: https://www.aetherframework.fun/ Бяла книга: https://aether-framework.gitbook.io/aetherframework Купете AETHER сега!

Токеномика и анализ на цената за aether collective (AETHER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за aether collective (AETHER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.43K $ 47.43K $ 47.43K Общо предлагане: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Циркулиращо предлагане: $ 985.37M $ 985.37M $ 985.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.12K $ 48.12K $ 48.12K Рекорд за всички времена: $ 0.0305496 $ 0.0305496 $ 0.0305496 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на aether collective (AETHER)

Токеномика на aether collective (AETHER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на aether collective (AETHER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AETHER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AETHER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AETHER, разгледайте цената в реално време на токените AETHER!

Прогноза за цената за AETHER Искате ли да знаете какъв път може да поеме AETHER? Нашата страница за прогноза за цената AETHER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AETHER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!