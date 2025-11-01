БорсаDEX+
Цената в реално време на Aesyx Dollar днес е 0.984905 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AXD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AXD в MEXC сега.Цената в реално време на Aesyx Dollar днес е 0.984905 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AXD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AXD в MEXC сега.

Повече за AXD

AXDценова информация

Какво представлява AXD

Бяла книга AXD

Официален уебсайт на AXD

Токеномика на AXD

AXD ценова прогноза

Aesyx Dollar Лого

Aesyx Dollar цена (AXD)

Не се намира в списъка

1 AXD към USD - цена в реално време:

$0.984906
$0.984906$0.984906
-0.90%1D
Aesyx Dollar (AXD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:18:38 (UTC+8)

Информация за цената за Aesyx Dollar (AXD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.984686
$ 0.984686$ 0.984686
24-часов нисък
$ 0.994759
$ 0.994759$ 0.994759
24-часов висок

$ 0.984686
$ 0.984686$ 0.984686

$ 0.994759
$ 0.994759$ 0.994759

$ 1.072
$ 1.072$ 1.072

$ 0.952838
$ 0.952838$ 0.952838

-0.96%

-0.97%

-0.00%

-0.00%

Цената в реално време за Aesyx Dollar (AXD) е$0.984905. През последните 24 часа AXD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.984686 до най-висока стойност $ 0.994759, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AXD е $ 1.072, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.952838.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AXD има промяна от -0.96% за последния час, -0.97% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aesyx Dollar (AXD)

$ 372.49K
$ 372.49K$ 372.49K

--
----

$ 372.49K
$ 372.49K$ 372.49K

378.19K
378.19K 378.19K

378,194.7070744245
378,194.7070744245 378,194.7070744245

Текущата пазарна капитализация на Aesyx Dollar е $ 372.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AXD е 378.19K, като общото предлагане е 378194.7070744245. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 372.49K.

История на цените за Aesyx Dollar (AXD) USD

През днешния ден промяната в цената на Aesyx Dollar към USD беше $ -0.0097417529250347.
През последните 30 дни промяната в цената на Aesyx Dollar към USD беше $ -0.0350041146.
През последните 60 дни промяната в цената на Aesyx Dollar към USD беше $ -0.0344176037.
През последните 90 дни промяната в цената на Aesyx Dollar към USD беше $ -0.034002850679103.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0097417529250347-0.97%
30 дни$ -0.0350041146-3.55%
60 дни$ -0.0344176037-3.49%
90 дни$ -0.034002850679103-3.33%

Какво е Aesyx Dollar (AXD)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Aesyx Dollar (USD)

Колко ще струва Aesyx Dollar (AXD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Aesyx Dollar (AXD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Aesyx Dollar.

Проверете прогнозата за цената за Aesyx Dollar сега!

AXD към местни валути

Токеномика на Aesyx Dollar (AXD)

Разбирането на токеномиката на Aesyx Dollar (AXD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AXD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Aesyx Dollar (AXD)

Колко струва Aesyx Dollar (AXD) днес?
Цената в реално време на AXD в USD е 0.984905 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AXD към USD?
Текущата цена на AXD към USD е $ 0.984905. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Aesyx Dollar?
Пазарната капитализация за AXD е $ 372.49K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AXD?
Циркулиращото предлагане на AXD е 378.19K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AXD?
AXD постигна ATH цена от 1.072 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AXD?
AXD достигна ATL цена от 0.952838 USD.
Какъв е обемът на търговията на AXD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AXD е -- USD.
Ще се повиши ли AXD тази година?
AXD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AXD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:18:38 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Aesyx Dollar (AXD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

