Информация за цената за Aesyx Dollar (AXD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.984686 $ 0.984686 $ 0.984686 24-часов нисък $ 0.994759 $ 0.994759 $ 0.994759 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.984686$ 0.984686 $ 0.984686 24-часов висок $ 0.994759$ 0.994759 $ 0.994759 Рекорд за всички времена $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Най-ниска цена $ 0.952838$ 0.952838 $ 0.952838 Промяна на цената (1ч) -0.96% Промяна на цената (1д) -0.97% Промяна на цената (7д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.00%

Цената в реално време за Aesyx Dollar (AXD) е$0.984905. През последните 24 часа AXD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.984686 до най-висока стойност $ 0.994759, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AXD е $ 1.072, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.952838.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AXD има промяна от -0.96% за последния час, -0.97% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aesyx Dollar (AXD)

Пазарна капитализация $ 372.49K$ 372.49K $ 372.49K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 372.49K$ 372.49K $ 372.49K Циркулиращо предлагане 378.19K 378.19K 378.19K Общо предлагане 378,194.7070744245 378,194.7070744245 378,194.7070744245

Текущата пазарна капитализация на Aesyx Dollar е $ 372.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AXD е 378.19K, като общото предлагане е 378194.7070744245. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 372.49K.