Информация за цената за AEGON by Virtuals (AEGON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00196774$ 0.00196774 $ 0.00196774 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.37% Промяна на цената (1д) +14.31% Промяна на цената (7д) +32.48% Промяна на цената (7д) +32.48%

Цената в реално време за AEGON by Virtuals (AEGON) е--. През последните 24 часа AEGON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AEGON е $ 0.00196774, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AEGON има промяна от -1.37% за последния час, +14.31% за 24 часа и +32.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AEGON by Virtuals (AEGON)

Пазарна капитализация $ 153.13K$ 153.13K $ 153.13K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 153.13K$ 153.13K $ 153.13K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на AEGON by Virtuals е $ 153.13K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AEGON е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 153.13K.