Токеномика на Aegis (AGS)

Информация за Aegis (AGS) Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems. Официален уебсайт: https://aegis.finance/

Токеномика и анализ на цената за Aegis (AGS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aegis (AGS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K Общо предлагане: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Циркулиращо предлагане: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 53.89K $ 53.89K $ 53.89K Рекорд за всички времена: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00179616 $ 0.00179616 $ 0.00179616 Научете повече за цената на Aegis (AGS)

Токеномика на Aegis (AGS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aegis (AGS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGS, разгледайте цената в реално време на токените AGS!

Прогноза за цената за AGS Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGS? Нашата страница за прогноза за цената AGS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGS сега!

