Информация за цената за AdZilla (ADZILLA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00030231 24-часов нисък $ 0.00033309 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00039142 Най-ниска цена $ 0.00011699 Промяна на цената (1ч) +1.20% Промяна на цената (1д) -4.09% Промяна на цената (7д) -8.30%

Цената в реално време за AdZilla (ADZILLA) е$0.00031814. През последните 24 часа ADZILLA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00030231 до най-висока стойност $ 0.00033309, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ADZILLA е $ 0.00039142, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00011699.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ADZILLA има промяна от +1.20% за последния час, -4.09% за 24 часа и -8.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AdZilla (ADZILLA)

Пазарна капитализация $ 318.85K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 318.85K Циркулиращо предлагане 999.93M Общо предлагане 999,931,599.874866

Текущата пазарна капитализация на AdZilla е $ 318.85K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ADZILLA е 999.93M, като общото предлагане е 999931599.874866. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 318.85K.