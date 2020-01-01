Токеномика на Advertise Coin (ADCO) Открийте ключова информация за Advertise Coin (ADCO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Advertise Coin (ADCO) Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. Официален уебсайт: https://advertisecoin.com/ Купете ADCO сега!

Токеномика и анализ на цената за Advertise Coin (ADCO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Advertise Coin (ADCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 38.60M Общо предлагане: $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 45.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 42.89M Рекорд за всички времена: $ 0.900903 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02220041 Текуща цена: $ 0.857741 Научете повече за цената на Advertise Coin (ADCO)

Токеномика на Advertise Coin (ADCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Advertise Coin (ADCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ADCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ADCO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ADCO, разгледайте цената в реално време на токените ADCO!

Прогноза за цената за ADCO Искате ли да знаете какъв път може да поеме ADCO? Нашата страница за прогноза за цената ADCO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ADCO сега!

