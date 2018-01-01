Токеномика на Adappter (ADP) Открийте ключова информация за Adappter (ADP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Adappter (ADP) Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to "Adappter" service, which provides various blockchain information and live content from "Houjaeki" service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products. Официален уебсайт: https://adappter.io/

Токеномика и анализ на цената за Adappter (ADP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Adappter (ADP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.35M Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.13B FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.79M Рекорд за всички времена: $ 0.158038 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00110676 Текуща цена: $ 0.00177869

Токеномика на Adappter (ADP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Adappter (ADP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ADP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ADP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ADP, разгледайте цената в реално време на токените ADP!

Прогноза за цената за ADP Искате ли да знаете какъв път може да поеме ADP? Нашата страница за прогноза за цената ADP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

