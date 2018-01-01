Токеномика на ADAMANT Messenger (ADM) Открийте ключова информация за ADAMANT Messenger (ADM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ADAMANT Messenger (ADM) "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Официален уебсайт: https://adamant.im/ Бяла книга: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf Купете ADM сега!

Токеномика и анализ на цената за ADAMANT Messenger (ADM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ADAMANT Messenger (ADM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Общо предлагане: $ 113.74M $ 113.74M $ 113.74M Циркулиращо предлагане: $ 113.74M $ 113.74M $ 113.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Рекорд за всички времена: $ 0.055126 $ 0.055126 $ 0.055126 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00023424 $ 0.00023424 $ 0.00023424 Текуща цена: $ 0.01745486 $ 0.01745486 $ 0.01745486 Научете повече за цената на ADAMANT Messenger (ADM)

Токеномика на ADAMANT Messenger (ADM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ADAMANT Messenger (ADM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ADM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ADM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ADM, разгледайте цената в реално време на токените ADM!

Прогноза за цената за ADM Искате ли да знаете какъв път може да поеме ADM? Нашата страница за прогноза за цената ADM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ADM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!