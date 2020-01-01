Токеномика на ACTUAL (ACTUAL) Открийте ключова информация за ACTUAL (ACTUAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ACTUAL (ACTUAL) Actual.ai revolutionizes Web3 by combining cutting-edge AI with DeFi innovation. Powered by advanced DiT (Diffusion Transformer) technology and Human Portrait multimodal LLMs, Actual.ai creates hyper-realistic AI agents that elevate your DeFi experience. These agents analyze on-chain data, track market trends, and execute automated trades to optimize returns. They provide actionable insights by uncovering hidden opportunities in blockchain data, empowering you to make informed decisions. With customizable financial strategies, your AI assistant adapts to your goals, handling staking, lending, and yield farming efficiently. Beyond intelligence, these agents offer emotional support, blending human-like empathy with data-driven precision to guide you through the dynamic world of DeFi. Официален уебсайт: https://actualz.ai/ Купете ACTUAL сега!

Токеномика и анализ на цената за ACTUAL (ACTUAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ACTUAL (ACTUAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 63.55K $ 63.55K $ 63.55K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 63.55K $ 63.55K $ 63.55K Рекорд за всички времена: $ 0.01487331 $ 0.01487331 $ 0.01487331 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ACTUAL (ACTUAL)

Токеномика на ACTUAL (ACTUAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ACTUAL (ACTUAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ACTUAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ACTUAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ACTUAL, разгледайте цената в реално време на токените ACTUAL!

Прогноза за цената за ACTUAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме ACTUAL? Нашата страница за прогноза за цената ACTUAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ACTUAL сега!

