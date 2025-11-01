Информация за цената за ACORE AI Token (ACORE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00048715 $ 0.00048715 $ 0.00048715 24-часов нисък $ 0.00051216 $ 0.00051216 $ 0.00051216 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00048715$ 0.00048715 $ 0.00048715 24-часов висок $ 0.00051216$ 0.00051216 $ 0.00051216 Рекорд за всички времена $ 0.00387015$ 0.00387015 $ 0.00387015 Най-ниска цена $ 0.00029139$ 0.00029139 $ 0.00029139 Промяна на цената (1ч) -0.62% Промяна на цената (1д) +3.81% Промяна на цената (7д) -25.40% Промяна на цената (7д) -25.40%

Цената в реално време за ACORE AI Token (ACORE) е$0.00050799. През последните 24 часа ACORE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00048715 до най-висока стойност $ 0.00051216, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ACORE е $ 0.00387015, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00029139.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ACORE има промяна от -0.62% за последния час, +3.81% за 24 часа и -25.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ACORE AI Token (ACORE)

Пазарна капитализация $ 50.77K$ 50.77K $ 50.77K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 50.77K$ 50.77K $ 50.77K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на ACORE AI Token е $ 50.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ACORE е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 50.77K.