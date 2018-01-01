Токеномика на ACHI INU (ACHI) Открийте ключова информация за ACHI INU (ACHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ACHI INU (ACHI) ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019. The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens. The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April. Официален уебсайт: https://www.achisolana.com/ Бяла книга: https://www.achisolana.com/ Купете ACHI сега!

Токеномика и анализ на цената за ACHI INU (ACHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ACHI INU (ACHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.89K $ 16.89K $ 16.89K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.89K $ 16.89K $ 16.89K Рекорд за всички времена: $ 0.00497141 $ 0.00497141 $ 0.00497141 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ACHI INU (ACHI)

Токеномика на ACHI INU (ACHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ACHI INU (ACHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ACHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ACHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ACHI, разгледайте цената в реално време на токените ACHI!

Прогноза за цената за ACHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме ACHI? Нашата страница за прогноза за цената ACHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ACHI сега!

