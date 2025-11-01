Информация за цената за Accenture xStock (ACNX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 245.81 $ 245.81 $ 245.81 24-часов нисък $ 251.96 $ 251.96 $ 251.96 24-часов висок 24-часов нисък $ 245.81$ 245.81 $ 245.81 24-часов висок $ 251.96$ 251.96 $ 251.96 Рекорд за всички времена $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Най-ниска цена $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 Промяна на цената (1ч) +0.07% Промяна на цената (1д) +0.13% Промяна на цената (7д) +0.69% Промяна на цената (7д) +0.69%

Цената в реално време за Accenture xStock (ACNX) е$249.82. През последните 24 часа ACNX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 245.81 до най-висока стойност $ 251.96, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ACNX е $ 269.57, а най-ниската цена за всички времена е $ 229.44.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ACNX има промяна от +0.07% за последния час, +0.13% за 24 часа и +0.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Accenture xStock (ACNX)

Пазарна капитализация $ 145.77K$ 145.77K $ 145.77K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M Циркулиращо предлагане 583.50 583.50 583.50 Общо предлагане 22,100.0 22,100.0 22,100.0

Текущата пазарна капитализация на Accenture xStock е $ 145.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ACNX е 583.50, като общото предлагане е 22100.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.52M.