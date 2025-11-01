Информация за цената за Abuwtiyuw (ABU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01548515 $ 0.01548515 $ 0.01548515 24-часов нисък $ 0.01698635 $ 0.01698635 $ 0.01698635 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01548515$ 0.01548515 $ 0.01548515 24-часов висок $ 0.01698635$ 0.01698635 $ 0.01698635 Рекорд за всички времена $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 Най-ниска цена $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 Промяна на цената (1ч) -0.42% Промяна на цената (1д) -6.67% Промяна на цената (7д) -17.85% Промяна на цената (7д) -17.85%

Цената в реално време за Abuwtiyuw (ABU) е$0.0156582. През последните 24 часа ABU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01548515 до най-висока стойност $ 0.01698635, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ABU е $ 0.261831, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00714313.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ABU има промяна от -0.42% за последния час, -6.67% за 24 часа и -17.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Abuwtiyuw (ABU)

Пазарна капитализация $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Циркулиращо предлагане 1.00M 1.00M 1.00M Общо предлагане 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Abuwtiyuw е $ 15.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ABU е 1.00M, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.66K.