Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Официален уебсайт: https://dinero.xyz/

Токеномика и анализ на цената за Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Общо предлагане: $ 302.90 $ 302.90 $ 302.90 Циркулиращо предлагане: $ 302.90 $ 302.90 $ 302.90 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Рекорд за всички времена: $ 4,155.36 $ 4,155.36 $ 4,155.36 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,376.28 $ 1,376.28 $ 1,376.28 Текуща цена: $ 3,934.58 $ 3,934.58 $ 3,934.58 Научете повече за цената на Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)

Токеномика на Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ABSETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ABSETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ABSETH, разгледайте цената в реално време на токените ABSETH!

Прогноза за цената за ABSETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме ABSETH? Нашата страница за прогноза за цената ABSETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ABSETH сега!

