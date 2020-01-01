Токеномика на Absters Girl (ABBY) Открийте ключова информация за Absters Girl (ABBY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Absters Girl (ABBY) Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Официален уебсайт: https://www.abstersgirl.xyz/ Купете ABBY сега!

Токеномика и анализ на цената за Absters Girl (ABBY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Absters Girl (ABBY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 683.13K $ 683.13K $ 683.13K Общо предлагане: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M Циркулиращо предлагане: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 683.13K $ 683.13K $ 683.13K Рекорд за всички времена: $ 0.00124355 $ 0.00124355 $ 0.00124355 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00068279 $ 0.00068279 $ 0.00068279 Научете повече за цената на Absters Girl (ABBY)

Токеномика на Absters Girl (ABBY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Absters Girl (ABBY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ABBY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ABBY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ABBY, разгледайте цената в реално време на токените ABBY!

