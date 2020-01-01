Токеномика на Abster (ABSTER) Открийте ключова информация за Abster (ABSTER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Abster (ABSTER) Currently we are a meme coin on Abstract trying to promote our character. We are creating content about our character daily, and we plan to have utility in the future. Since Abstract is a new ecosystem, there is lots of room for us to build useful tools that other chains have, but that are not yet on Abstract. We plan to have our token at the forefront of these tools. We cannot share too many details as we are still figuring everything out, and we do not want to reveal anything confidential. Официален уебсайт: https://www.abster.xyz/ Купете ABSTER сега!

Токеномика и анализ на цената за Abster (ABSTER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Abster (ABSTER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.60M $ 33.60M $ 33.60M Общо предлагане: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M Циркулиращо предлагане: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 33.60M $ 33.60M $ 33.60M Рекорд за всички времена: $ 0.04078118 $ 0.04078118 $ 0.04078118 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00102855 $ 0.00102855 $ 0.00102855 Текуща цена: $ 0.03526944 $ 0.03526944 $ 0.03526944 Научете повече за цената на Abster (ABSTER)

Токеномика на Abster (ABSTER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Abster (ABSTER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ABSTER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ABSTER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ABSTER, разгледайте цената в реално време на токените ABSTER!

Прогноза за цената за ABSTER Искате ли да знаете какъв път може да поеме ABSTER? Нашата страница за прогноза за цената ABSTER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ABSTER сега!

