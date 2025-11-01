Информация за цената за ABSGLORP (GLORP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004474 $ 0.00004474 $ 0.00004474 24-часов нисък $ 0.00004811 $ 0.00004811 $ 0.00004811 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00004474$ 0.00004474 $ 0.00004474 24-часов висок $ 0.00004811$ 0.00004811 $ 0.00004811 Рекорд за всички времена $ 0.0001598$ 0.0001598 $ 0.0001598 Най-ниска цена $ 0.00004348$ 0.00004348 $ 0.00004348 Промяна на цената (1ч) +2.83% Промяна на цената (1д) +6.76% Промяна на цената (7д) +5.74% Промяна на цената (7д) +5.74%

Цената в реално време за ABSGLORP (GLORP) е$0.00004812. През последните 24 часа GLORP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004474 до най-висока стойност $ 0.00004811, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GLORP е $ 0.0001598, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004348.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GLORP има промяна от +2.83% за последния час, +6.76% за 24 часа и +5.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ABSGLORP (GLORP)

Пазарна капитализация $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K Циркулиращо предлагане 993.32M 993.32M 993.32M Общо предлагане 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

Текущата пазарна капитализация на ABSGLORP е $ 47.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GLORP е 993.32M, като общото предлагане е 993319009.7638245. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.76K.