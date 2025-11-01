Информация за цената за ABSCHAD (CHAD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002215 $ 0.00002215 $ 0.00002215 24-часов нисък $ 0.0000231 $ 0.0000231 $ 0.0000231 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002215$ 0.00002215 $ 0.00002215 24-часов висок $ 0.0000231$ 0.0000231 $ 0.0000231 Рекорд за всички времена $ 0.00077096$ 0.00077096 $ 0.00077096 Най-ниска цена $ 0.00002215$ 0.00002215 $ 0.00002215 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.88% Промяна на цената (7д) -31.15% Промяна на цената (7д) -31.15%

Цената в реално време за ABSCHAD (CHAD) е$0.00002275. През последните 24 часа CHAD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002215 до най-висока стойност $ 0.0000231, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CHAD е $ 0.00077096, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002215.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CHAD има промяна от -- за последния час, -0.88% за 24 часа и -31.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ABSCHAD (CHAD)

Пазарна капитализация $ 22.57K$ 22.57K $ 22.57K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 22.57K$ 22.57K $ 22.57K Циркулиращо предлагане 992.05M 992.05M 992.05M Общо предлагане 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

Текущата пазарна капитализация на ABSCHAD е $ 22.57K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CHAD е 992.05M, като общото предлагане е 992051477.3167694. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.57K.