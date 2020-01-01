Токеномика на ABE CTO (ABE) Открийте ключова информация за ABE CTO (ABE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ABE CTO (ABE) The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape. Официален уебсайт: https://ctoabe.com/

Токеномика и анализ на цената за ABE CTO (ABE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ABE CTO (ABE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 306.71K $ 306.71K $ 306.71K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 306.71K $ 306.71K $ 306.71K Рекорд за всички времена: $ 0.00194707 $ 0.00194707 $ 0.00194707 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00030671 $ 0.00030671 $ 0.00030671 Научете повече за цената на ABE CTO (ABE)

Токеномика на ABE CTO (ABE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ABE CTO (ABE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ABE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ABE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ABE, разгледайте цената в реално време на токените ABE!

