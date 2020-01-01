Токеномика на ABDS Token (ABDS) Открийте ключова информация за ABDS Token (ABDS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ABDS Token (ABDS) Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions. Официален уебсайт: https://mx.abdsystems.com/es/abds-token/ Бяла книга: https://github.com/ABDSystems/ABDSystems/blob/ABDS-Token/ABDS%20Token%20White%20Paper%20-%20Aug%202024.pdf Купете ABDS сега!

Токеномика и анализ на цената за ABDS Token (ABDS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ABDS Token (ABDS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.95K $ 20.95K $ 20.95K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 14.81M $ 14.81M $ 14.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 141.45K $ 141.45K $ 141.45K Рекорд за всички времена: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00141452 $ 0.00141452 $ 0.00141452 Научете повече за цената на ABDS Token (ABDS)

Токеномика на ABDS Token (ABDS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ABDS Token (ABDS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ABDS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ABDS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ABDS, разгледайте цената в реално време на токените ABDS!

Прогноза за цената за ABDS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ABDS? Нашата страница за прогноза за цената ABDS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ABDS сега!

