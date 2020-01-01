Токеномика на abcde coin (ABCDE) Открийте ключова информация за abcde coin (ABCDE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за abcde coin (ABCDE) We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good. Официален уебсайт: https://www.abcdeonsol.xyz/ Купете ABCDE сега!

Токеномика и анализ на цената за abcde coin (ABCDE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за abcde coin (ABCDE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.45K $ 6.45K $ 6.45K Общо предлагане: $ 921.12M $ 921.12M $ 921.12M Циркулиращо предлагане: $ 788.30M $ 788.30M $ 788.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.54K $ 7.54K $ 7.54K Рекорд за всички времена: $ 0.00677886 $ 0.00677886 $ 0.00677886 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на abcde coin (ABCDE)

Токеномика на abcde coin (ABCDE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на abcde coin (ABCDE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ABCDE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ABCDE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ABCDE, разгледайте цената в реално време на токените ABCDE!

Прогноза за цената за ABCDE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ABCDE? Нашата страница за прогноза за цената ABCDE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ABCDE сега!

