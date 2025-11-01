Информация за цената за AbbVie xStock (ABBVX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 216.87 $ 216.87 $ 216.87 24-часов нисък $ 230.51 $ 230.51 $ 230.51 24-часов висок 24-часов нисък $ 216.87$ 216.87 $ 216.87 24-часов висок $ 230.51$ 230.51 $ 230.51 Рекорд за всички времена $ 244.67$ 244.67 $ 244.67 Най-ниска цена $ 185.92$ 185.92 $ 185.92 Промяна на цената (1ч) +0.26% Промяна на цената (1д) -3.43% Промяна на цената (7д) -4.16% Промяна на цената (7д) -4.16%

Цената в реално време за AbbVie xStock (ABBVX) е$218.79. През последните 24 часа ABBVX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 216.87 до най-висока стойност $ 230.51, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ABBVX е $ 244.67, а най-ниската цена за всички времена е $ 185.92.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ABBVX има промяна от +0.26% за последния час, -3.43% за 24 часа и -4.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AbbVie xStock (ABBVX)

Пазарна капитализация $ 272.60K$ 272.60K $ 272.60K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Циркулиращо предлагане 1.25K 1.25K 1.25K Общо предлагане 23,400.0 23,400.0 23,400.0

Текущата пазарна капитализация на AbbVie xStock е $ 272.60K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ABBVX е 1.25K, като общото предлагане е 23400.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.12M.