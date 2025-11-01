Информация за цената за Abbott xStock (ABTX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 122.81 $ 122.81 $ 122.81 24-часов нисък $ 124.72 $ 124.72 $ 124.72 24-часов висок 24-часов нисък $ 122.81$ 122.81 $ 122.81 24-часов висок $ 124.72$ 124.72 $ 124.72 Рекорд за всички времена $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 Най-ниска цена $ 122.81$ 122.81 $ 122.81 Промяна на цената (1ч) +0.69% Промяна на цената (1д) -0.35% Промяна на цената (7д) -2.00% Промяна на цената (7д) -2.00%

Цената в реално време за Abbott xStock (ABTX) е$124.17. През последните 24 часа ABTX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 122.81 до най-висока стойност $ 124.72, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ABTX е $ 1,994.74, а най-ниската цена за всички времена е $ 122.81.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ABTX има промяна от +0.69% за последния час, -0.35% за 24 часа и -2.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Abbott xStock (ABTX)

Пазарна капитализация $ 154.45K$ 154.45K $ 154.45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Циркулиращо предлагане 1.24K 1.24K 1.24K Общо предлагане 24,049.99941992 24,049.99941992 24,049.99941992

Текущата пазарна капитализация на Abbott xStock е $ 154.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ABTX е 1.24K, като общото предлагане е 24049.99941992. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.99M.