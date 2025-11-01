Информация за цената за aarna atv111 (ATV111) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 102.55 $ 102.55 $ 102.55 24-часов нисък $ 102.55 $ 102.55 $ 102.55 24-часов висок 24-часов нисък $ 102.55$ 102.55 $ 102.55 24-часов висок $ 102.55$ 102.55 $ 102.55 Рекорд за всички времена $ 102.55$ 102.55 $ 102.55 Най-ниска цена $ 101.3$ 101.3 $ 101.3 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +0.01% Промяна на цената (7д) +0.09% Промяна на цената (7д) +0.09%

Цената в реално време за aarna atv111 (ATV111) е$102.55. През последните 24 часа ATV111 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 102.55 до най-висока стойност $ 102.55, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ATV111 е $ 102.55, а най-ниската цена за всички времена е $ 101.3.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ATV111 има промяна от +0.00% за последния час, +0.01% за 24 часа и +0.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aarna atv111 (ATV111)

Пазарна капитализация $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Циркулиращо предлагане 9.99K 9.99K 9.99K Общо предлагане 9,988.257383549142 9,988.257383549142 9,988.257383549142

Текущата пазарна капитализация на aarna atv111 е $ 1.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ATV111 е 9.99K, като общото предлагане е 9988.257383549142. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.02M.