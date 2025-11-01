aarna atv111 цена (ATV111)
Цената в реално време за aarna atv111 (ATV111) е$102.55. През последните 24 часа ATV111 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 102.55 до най-висока стойност $ 102.55, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ATV111 е $ 102.55, а най-ниската цена за всички времена е $ 101.3.
Що се отнася до краткосрочното представяне, ATV111 има промяна от +0.00% за последния час, +0.01% за 24 часа и +0.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на aarna atv111 е $ 1.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ATV111 е 9.99K, като общото предлагане е 9988.257383549142. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.02M.
През днешния ден промяната в цената на aarna atv111 към USD беше $ +0.0068.
През последните 30 дни промяната в цената на aarna atv111 към USD беше $ +0.3978222150.
През последните 60 дни промяната в цената на aarna atv111 към USD беше $ +0.7683866400.
През последните 90 дни промяната в цената на aarna atv111 към USD беше $ +1.1487.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.0068
|+0.01%
|30 дни
|$ +0.3978222150
|+0.39%
|60 дни
|$ +0.7683866400
|+0.75%
|90 дни
|$ +1.1487
|+1.13%
aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.
Разбирането на токеномиката на aarna atv111 (ATV111) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
