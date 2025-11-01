Информация за цената за aarna atv 808 (ATV808) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 113.6 $ 113.6 $ 113.6 24-часов нисък $ 118.55 $ 118.55 $ 118.55 24-часов висок 24-часов нисък $ 113.6$ 113.6 $ 113.6 24-часов висок $ 118.55$ 118.55 $ 118.55 Рекорд за всички времена $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 Най-ниска цена $ 105.08$ 105.08 $ 105.08 Промяна на цената (1ч) +1.59% Промяна на цената (1д) +4.27% Промяна на цената (7д) -4.73% Промяна на цената (7д) -4.73%

Цената в реално време за aarna atv 808 (ATV808) е$118.72. През последните 24 часа ATV808 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 113.6 до най-висока стойност $ 118.55, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ATV808 е $ 185.98, а най-ниската цена за всички времена е $ 105.08.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ATV808 има промяна от +1.59% за последния час, +4.27% за 24 часа и -4.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aarna atv 808 (ATV808)

Пазарна капитализация $ 47.80K$ 47.80K $ 47.80K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 47.80K$ 47.80K $ 47.80K Циркулиращо предлагане 403.51 403.51 403.51 Общо предлагане 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

Текущата пазарна капитализация на aarna atv 808 е $ 47.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ATV808 е 403.51, като общото предлагане е 403.5144670200428. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.80K.