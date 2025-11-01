БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на aarna afi 802v2 днес е 48.35 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AFI 802V2 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AFI 802V2 в MEXC сега.Цената в реално време на aarna afi 802v2 днес е 48.35 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AFI 802V2 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AFI 802V2 в MEXC сега.

Повече за AFI 802V2

AFI 802V2ценова информация

Какво представлява AFI 802V2

Бяла книга AFI 802V2

Официален уебсайт на AFI 802V2

Токеномика на AFI 802V2

AFI 802V2 ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

aarna afi 802v2 Лого

aarna afi 802v2 цена (AFI 802V2)

Не се намира в списъка

1 AFI 802V2 към USD - цена в реално време:

$48.35
$48.35$48.35
+4.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:06:26 (UTC+8)

Информация за цената за aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 46.3
$ 46.3$ 46.3
24-часов нисък
$ 48.33
$ 48.33$ 48.33
24-часов висок

$ 46.3
$ 46.3$ 46.3

$ 48.33
$ 48.33$ 48.33

$ 79.25
$ 79.25$ 79.25

$ 42.48
$ 42.48$ 42.48

+1.89%

+4.53%

-4.66%

-4.66%

Цената в реално време за aarna afi 802v2 (AFI 802V2) е$48.35. През последните 24 часа AFI 802V2 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 46.3 до най-висока стойност $ 48.33, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AFI 802V2 е $ 79.25, а най-ниската цена за всички времена е $ 42.48.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AFI 802V2 има промяна от +1.89% за последния час, +4.53% за 24 часа и -4.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

$ 89.79K
$ 89.79K$ 89.79K

--
----

$ 89.79K
$ 89.79K$ 89.79K

1.86K
1.86K 1.86K

1,855.24356197348
1,855.24356197348 1,855.24356197348

Текущата пазарна капитализация на aarna afi 802v2 е $ 89.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AFI 802V2 е 1.86K, като общото предлагане е 1855.24356197348. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.79K.

История на цените за aarna afi 802v2 (AFI 802V2) USD

През днешния ден промяната в цената на aarna afi 802v2 към USD беше $ +2.1.
През последните 30 дни промяната в цената на aarna afi 802v2 към USD беше $ -13.5956670450.
През последните 60 дни промяната в цената на aarna afi 802v2 към USD беше $ -14.4510027200.
През последните 90 дни промяната в цената на aarna afi 802v2 към USD беше $ -15.6906.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +2.1+4.53%
30 дни$ -13.5956670450-28.11%
60 дни$ -14.4510027200-29.88%
90 дни$ -15.6906-24.50%

Какво е aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за aarna afi 802v2 (USD)

Колко ще струва aarna afi 802v2 (AFI 802V2) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от aarna afi 802v2 (AFI 802V2) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за aarna afi 802v2.

Проверете прогнозата за цената за aarna afi 802v2 сега!

AFI 802V2 към местни валути

Токеномика на aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Разбирането на токеномиката на aarna afi 802v2 (AFI 802V2) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AFI 802V2 сега!

Хората също питат: Други въпроси относно aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Колко струва aarna afi 802v2 (AFI 802V2) днес?
Цената в реално време на AFI 802V2 в USD е 48.35 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AFI 802V2 към USD?
Текущата цена на AFI 802V2 към USD е $ 48.35. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на aarna afi 802v2?
Пазарната капитализация за AFI 802V2 е $ 89.79K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AFI 802V2?
Циркулиращото предлагане на AFI 802V2 е 1.86K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AFI 802V2?
AFI 802V2 постигна ATH цена от 79.25 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AFI 802V2?
AFI 802V2 достигна ATL цена от 42.48 USD.
Какъв е обемът на търговията на AFI 802V2?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AFI 802V2 е -- USD.
Ще се повиши ли AFI 802V2 тази година?
AFI 802V2 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AFI 802V2 за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:06:26 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,629.02
$109,629.02$109,629.02

-0.53%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,878.99
$3,878.99$3,878.99

+0.46%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02782
$0.02782$0.02782

-13.54%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.09
$188.09$188.09

-0.03%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,878.99
$3,878.99$3,878.99

+0.46%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,629.02
$109,629.02$109,629.02

-0.53%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.09
$188.09$188.09

-0.03%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5366
$2.5366$2.5366

+0.49%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.30
$1,087.30$1,087.30

+0.27%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000698
$0.0000698$0.0000698

+39.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09944
$0.09944$0.09944

+894.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000819
$0.000819$0.000819

+309.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00028
$0.00028$0.00028

+55.55%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7126
$0.7126$0.7126

+38.44%