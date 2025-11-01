Информация за цената за aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 46.3 $ 46.3 $ 46.3 24-часов нисък $ 48.33 $ 48.33 $ 48.33 24-часов висок 24-часов нисък $ 46.3$ 46.3 $ 46.3 24-часов висок $ 48.33$ 48.33 $ 48.33 Рекорд за всички времена $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 Най-ниска цена $ 42.48$ 42.48 $ 42.48 Промяна на цената (1ч) +1.89% Промяна на цената (1д) +4.53% Промяна на цената (7д) -4.66% Промяна на цената (7д) -4.66%

Цената в реално време за aarna afi 802v2 (AFI 802V2) е$48.35. През последните 24 часа AFI 802V2 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 46.3 до най-висока стойност $ 48.33, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AFI 802V2 е $ 79.25, а най-ниската цена за всички времена е $ 42.48.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AFI 802V2 има промяна от +1.89% за последния час, +4.53% за 24 часа и -4.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Пазарна капитализация $ 89.79K$ 89.79K $ 89.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.79K$ 89.79K $ 89.79K Циркулиращо предлагане 1.86K 1.86K 1.86K Общо предлагане 1,855.24356197348 1,855.24356197348 1,855.24356197348

Текущата пазарна капитализация на aarna afi 802v2 е $ 89.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AFI 802V2 е 1.86K, като общото предлагане е 1855.24356197348. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.79K.