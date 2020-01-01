Токеномика на AAG (AAG) Открийте ключова информация за AAG (AAG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AAG (AAG) AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030. Официален уебсайт: https://aag.ventures/

Токеномика и анализ на цената за AAG (AAG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AAG (AAG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 475.44K $ 475.44K $ 475.44K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 641.51M $ 641.51M $ 641.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 741.12K $ 741.12K $ 741.12K Рекорд за всички времена: $ 0.444983 $ 0.444983 $ 0.444983 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00020779 $ 0.00020779 $ 0.00020779 Текуща цена: $ 0.00074112 $ 0.00074112 $ 0.00074112 Научете повече за цената на AAG (AAG)

Токеномика на AAG (AAG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AAG (AAG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AAG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AAG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AAG, разгледайте цената в реално време на токените AAG!

Прогноза за цената за AAG Искате ли да знаете какъв път може да поеме AAG? Нашата страница за прогноза за цената AAG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

