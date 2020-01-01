Токеномика на A51 Finance (A51) Открийте ключова информация за A51 Finance (A51), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за A51 Finance (A51) A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Официален уебсайт: https://a51.finance/ Бяла книга: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance Купете A51 сега!

Токеномика и анализ на цената за A51 Finance (A51) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за A51 Finance (A51), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 58.12K $ 58.12K $ 58.12K Общо предлагане: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Циркулиращо предлагане: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 134.47K $ 134.47K $ 134.47K Рекорд за всички времена: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02659576 $ 0.02659576 $ 0.02659576 Текуща цена: $ 0.03590892 $ 0.03590892 $ 0.03590892 Научете повече за цената на A51 Finance (A51)

Токеномика на A51 Finance (A51): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на A51 Finance (A51) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой A51 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой A51 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на A51, разгледайте цената в реално време на токените A51!

