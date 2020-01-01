Токеномика на a16z AI Dog (TILLY) Открийте ключова информация за a16z AI Dog (TILLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за a16z AI Dog (TILLY) Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube Официален уебсайт: https://tilly-aidog.site/ Купете TILLY сега!

Токеномика и анализ на цената за a16z AI Dog (TILLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за a16z AI Dog (TILLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.26K $ 29.26K $ 29.26K Общо предлагане: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Циркулиращо предлагане: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.26K $ 29.26K $ 29.26K Рекорд за всички времена: $ 0.00202776 $ 0.00202776 $ 0.00202776 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на a16z AI Dog (TILLY)

Токеномика на a16z AI Dog (TILLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на a16z AI Dog (TILLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TILLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TILLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TILLY, разгледайте цената в реално време на токените TILLY!

