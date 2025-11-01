Информация за цената за A0x (A0X) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003242 $ 0.00003242 $ 0.00003242 24-часов нисък $ 0.00003756 $ 0.00003756 $ 0.00003756 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003242$ 0.00003242 $ 0.00003242 24-часов висок $ 0.00003756$ 0.00003756 $ 0.00003756 Рекорд за всички времена $ 0.00009966$ 0.00009966 $ 0.00009966 Най-ниска цена $ 0.00001265$ 0.00001265 $ 0.00001265 Промяна на цената (1ч) -1.21% Промяна на цената (1д) +5.19% Промяна на цената (7д) +18.57% Промяна на цената (7д) +18.57%

Цената в реално време за A0x (A0X) е$0.00003589. През последните 24 часа A0X се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003242 до най-висока стойност $ 0.00003756, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на A0X е $ 0.00009966, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001265.

Що се отнася до краткосрочното представяне, A0X има промяна от -1.21% за последния час, +5.19% за 24 часа и +18.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за A0x (A0X)

Пазарна капитализация $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Циркулиращо предлагане 99.94B 99.94B 99.94B Общо предлагане 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

Текущата пазарна капитализация на A0x е $ 3.58M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на A0X е 99.94B, като общото предлагане е 99943379468.7149. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.58M.