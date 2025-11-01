Информация за цената за a slow runner (SNAIL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00242581$ 0.00242581 $ 0.00242581 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) +3.41% Промяна на цената (7д) -4.26% Промяна на цената (7д) -4.26%

Цената в реално време за a slow runner (SNAIL) е--. През последните 24 часа SNAIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SNAIL е $ 0.00242581, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SNAIL има промяна от -1.10% за последния час, +3.41% за 24 часа и -4.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за a slow runner (SNAIL)

Пазарна капитализация $ 16.96K$ 16.96K $ 16.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.96K$ 16.96K $ 16.96K Циркулиращо предлагане 999.68M 999.68M 999.68M Общо предлагане 999,684,869.491002 999,684,869.491002 999,684,869.491002

Текущата пазарна капитализация на a slow runner е $ 16.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SNAIL е 999.68M, като общото предлагане е 999684869.491002. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.96K.