Токеномика на Zypto (ZYPTO) Открийте ключова информация за Zypto (ZYPTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zypto (ZYPTO) $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. Официален уебсайт: https://zypto.foundation/ Бяла книга: https://zypto.foundation/white-paper/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 Купете ZYPTO сега!

Токеномика и анализ на цената за Zypto (ZYPTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zypto (ZYPTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Рекорд за всички времена: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 Текуща цена: $ 0.00538 $ 0.00538 $ 0.00538 Научете повече за цената на Zypto (ZYPTO)

Токеномика на Zypto (ZYPTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zypto (ZYPTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZYPTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZYPTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZYPTO, разгледайте цената в реално време на токените ZYPTO!

Как да купя ZYPTO Интересувате се да добавите Zypto (ZYPTO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ZYPTO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ZYPTO в MEXC сега!

История на цените на Zypto (ZYPTO) Анализирането на историята на цените на ZYPTO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZYPTO сега!

Прогноза за цената за ZYPTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZYPTO? Нашата страница за прогноза за цената ZYPTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZYPTO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!